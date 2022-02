Roma, 21 feb. (LaPresse) – Più di 40 regioni della Russia hanno preparato centri di accoglienza temporanea (Tap) per i rifugiati delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Lo riporta l’agenzia Interfax citando il ministero russo per le Emergenze. Quasi 400 centri di accoglienza temporanea con una capacità totale di 42.000 persone sono stati predisposti in 43 regioni e altri 149 centri di accoglienza temporanea con una capacità di oltre 54.000 persone sono in fase di allestimento. “Durante la giornata di oggi, è prevista la partenza di 21 treni per le regioni di Kursk, Belgorod, Saratov, Volgograd, Voronezh e altre destinazioni”, ha affermato il Ministero per le situazioni di emergenza. Più di 50 tonnellate di cibo e generi di prima necessità sono state consegnate dai volontari ai TAP. Oltre 1.400 soccorritori e 533 mezzi sono stati coinvolti per assicurare la vita ai cittadini in arrivo. Il 18 febbraio le autorità della DPR e della LPR hanno organizzato la partenza della popolazione verso la Russia a causa dell’aggravarsi del conflitto armato. Evacuati soprattutto donne, bambini e anziani. Stando al Ministero per le situazioni di emergenza del DPR si intendono portare in Russia fino a 700mila persone.

