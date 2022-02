Roma, 21 feb. (LaPresse) – Una ragazza minorenne ha accoltellato una coetanea dopo una lite per futili motivi dovuta, a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, a un ragazzo. E’ successo questo pomeriggio attorno alle 17.25 a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sul posto gli agenti della Questura. La vittima è stata portata in ospedale al policlinico di Tor Vergata in codice rosso mentre la presunta autrice del ferimento è stata fermata.

