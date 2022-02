Milano, 21 feb. (LaPresse) – “Siamo consapevoli di avere un candidato sicuramente pronto alla sfida per la Regione Lombardia. Sarà una persona competente, che da molti anni si occupa di politica e che conosce molto bene i meccanismi”. Così la coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa al Pirellone, a proposito delle elezioni regionali del 2023. “Dobbiamo intanto capire quello che vorrà fare il presidente Attilio Fontana, che ha tutta la nostra stima e ha tutta la nostra vicinanza politica e umana. Noi siamo pronti, il nome giusto ce l’abbiamo. Adesso aspettiamo. Adesso ci interessa lavorare e risolvere i problemi”, ha aggiunto. In caso di ricandidatura di Fontana, “faremo una riflessione, non tocca a me decidere”.

