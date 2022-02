Milano, 21 feb. (LaPresse) – L’errore più grosso commesso ultimamente da Matteo Salvini è stato quello di “continuare a sottovalutare la classe politica che si è messo intorno”. Lo ha detto a LaPresse Gianni Fava, ex assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia e deputato leghista dal 2006 al 2018, ultimo sfidante di Salvini al congresso del Carroccio. “Pensare di andare alla battaglia campale del Quirinale con quel tipo di armata, sottovalutando il fatto che ormai la classe dirigente che lo segue nella maggior parte dei casi è gente che tende alla sopravvivenza, è stato un errore letale. C’è tanta gente – ha sottolineato – che pensa solo a sbarcare il lunario. Il loro interesse principale era evitare una crisi politica al buio sul Quirinale. Questo è un errore fatale, che lui aveva già commesso in realtà ai cosiddetti tempi del Papeete, quando si era convinto di poter andare al voto e che quel gruppo di parlamentari che gli stanno intorno fossero tutti disponibili a rischiare il posto con una crisi politica al buio. È la seconda volta che lui incappa in questo, cioè la sottovalutazione della scarsa qualità della dirigenza di cui si è circondato”. Rispondendo poi a una domanda sul dualismo fra il segretario e uno dei suoi vice, Giancarlo Giorgetti, Fava ha sottolineato: “Salvini continuerà a fare Salvini e Giorgetti continuerà a fare il vice di Salvini, com’è forse giusto e naturale che sia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata