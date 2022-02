Roma, 21 feb. (LaPresse) – Sono 318mila le entrate programmate dalle imprese nel mese di febbraio, in diminuzione di circa 140mila unità rispetto ad inizio anno ma, grazie alla riapertura di tutte le attività economiche, in marcato aumento rispetto a febbraio 2021 (+102mila unità; +47%) quando erano in vigore più ampie restrizioni per il contenimento della pandemia e la campagna vaccinale era ancora agli esordi. Questo lo scenario che emerge dal bollettino del sistema informativo excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata