Torino, 21 feb. (LaPresse) – Un uomo di 37 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Torino, in strada Traforo del Pino angolo strada Comunale del Cartman. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiava. Trasportato in gravissime condizioni nell’ospedale San Giovanni Bosco, il 37enne è deceduto poco dopo.

