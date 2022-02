Bolzano, 21 feb. (LaPresse) – Un boscaiolo è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi. Secondo quanto ricostruito il corpo dell’uomo è stato trovato da una persona che passeggiava nei dintorni. Il boscaiolo, un 59enne, stava lavorando in località Salern, nel comune di Varna, quando è stato travolto dal tronco di un albero. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza Pelikan 2, il soccorso alpino, i carabinieri di Bressanone e i vigili del fuoco di Varna. Inutili i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

