Roma, 21 feb. (LaPresse) – “Alle prossime elezioni, non so con quale legge elettorale, il segretario del Pd è un po’ l’allenatore. Non so se come segretario avrò qualche ruolo nello scegliere la squadra in campo, ma se avrò un ruolo, se vedrò gli occhi di tigre di chi vuol vincere allora lo metto in campo in campo, ma se invece vedrò gli occhi di chi si accontenta di pareggiare, allora gli dirò di fare un giro in panchina”. Così il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la direzione nazionale dem al Nazareno.

