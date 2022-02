Roma, 21 feb. (LaPresse) – Caos in commissione Affari sociali della Camera, dove è all’esame il decreto legge Covid che inserisce l’obbligo vaccinale per gli over 50. Secondo quanto si apprende, anche in questa occasione, i lavori hanno seguito geometrie variabili con la Lega che ha presentato un emendamento che blocca l’utilizzo del super green pass con lo scadere dello stato di emergenza il 31 marzo. Nonostante il parere contrario del governo, il Carroccio ha votato con le opposizioni, quindi con Fdi e Alternativa. La proposta di modifica tuttavia è stata bocciata. I lavori sono stati, infatti, sospesi e riprenderanno dopo le votazioni sulla fiducia al Milleproroghe in aula a Montecitorio. Dovrebbe inoltre tenersi una riunione di maggioranza sugli emendamenti che autorizzerebbero le Parafarmacie ad effettuare i tamponi anti-Covid.

