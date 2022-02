Roma, 21 feb. (LaPresse) – “Lo stato di emergenza è eccezionale, un’ulteriore proroga richiederebbe una situazione eccezionalissima che francamente non vedo. Non ci sono né le condizioni sanitarie né costituzionali per una ipotesi di questo genere”. Lo dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata