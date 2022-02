Roma, 21 feb. (LaPresse) – “La settimana parlamentare ha preso il via con le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Milleproroghe, il cui iter proseguirà domani. Sarà poi la volta del decreto 1 del 2022 che riguarda le misure per fronteggiare l’emergenza Covid. Credo che un progressivo superamento delle restrizioni sia di buon senso e in questo solco si stanno già muovendo governo e Parlamento”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo consueto post di inizio settimana per presentare i lavori dell’assemblea di Montecitorio.

