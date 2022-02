Trento, 21 feb. (LaPresse) – E’ stata proprio la sua scomparsa ad innescare una reazione a catena che ha gettato ombre sulla sanità trentina: la commissione d’inchiesta interna all’azienda sanitaria provinciale e l’ispezione del ministero della salute che hanno portato al licenziamento dell’ormai ex primario, le indagini dei carabinieri dei Nas e delle pm Licia Scagliarini e Maria Colpani che hanno iscritto nel registro degli indagati i due professionisti. Oggi appunto la seconda di quattro udienze messe in calendario. Presente in aula anche il dottor Tateo. Nel pomeriggio il controesame dei difensori del medico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata