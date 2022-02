Milano, 21 feb. (LaPresse) – Inzaghi è un “professionista molto preparato, sta svolgendo quello che è stato l’input dato a inizio stagione dalla società. Ieri è stata una lezione, sconfitta meritata che ci deve dare spunto per farne tesoro, analizzare le cose che non sono andate ma con la consapevolezza di credere in noi stessi”. Così l’ad dell’Inter Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport, all’indomani del ko con il Sassuolo. “La squadra ha degli obiettivi ben chiari in testa. Siamo campioni in carica e vogliamo difendere lo scudetto e ottenere la seconda stella”, ha aggiunto.

