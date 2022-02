Milano, 21 feb. (LaPresse) – “Il rinnovo di Brozovic? Società e giocatore vogliono continuare insieme, questo significa che nel giro di pochi giorni arriveremo con certezza alla firma che sancirà il prolungamento”. Così ai microfoni di Sky Sport l’ad dell’Inter, Beppe Marotta. Su Perisic e Handanovic il dirigente nerazzurro ha aggiunto: “Abbiamo la fortuna di avere calciatori in scadenza ma da ammirare per quello che dimostrano ogni giorno. Parlo di loro due, ma anche di Ranocchia e altri”, ha spiegato. “Perisic e Handanovic sono due professionisti coi quali vogliamo dialogare velocemente per trovare l’accordo, meritano entrambi la conferma. Dobbiamo sederci e parlare con calma, senza fretta perché hanno dimostrato di vestire meritatamente questa maglia”, ha continuato Marotta.

