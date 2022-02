Milano, 21 feb. (LaPresse) – Sono 19 i giocatori della Juventus convocati da Massimiliano Allegri per la sfida in casa del Villarreal, andata degli ottavi di Champions League. Rientrano Bonucci e Pellegrini, out Dybala. Questo l’elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci. Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Zakaria. Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Soulé.

