Milano, 20 feb. (LaPresse) – “Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, che continua a registrare un’elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale” e “considerate le attuali evidenze che, a fronte di una riduzione di effetto protettivo e durata dell’immunizzazione dopo il ciclo vaccinale primario nei confronti della variante Omicron”, “nell’ottica di un ulteriore consolidamento della copertura vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria” “è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi” “purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla dose addizionale”. È quanto si legge nella circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria firmata dal direttore generale Giovanni Rezza in merito alla quarta dose per le persone gravemente immunodepresse.

