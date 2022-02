Milano, 20 feb. (LaPresse) – La Fiorentina ha battuto per 1-0 l’Atalanta nell’anticipo di mezzogiorno, valido per la 26/a giornata di Serie A. Il gol di Piatek al 56′. Espulso l’allenatore atalantino Gasperini per proteste.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata