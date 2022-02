Milano, 19 feb. (LaPresse) – “Stiamo denunciando i piani della Russia. Non perché vogliamo un conflitto, ma perché stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere qualsiasi motivo alla Russia che possa giustificare l’invasione dell’Ucraina. Se la Russia perseguirà i suoi piani, sarà responsabile di una guerra catastrofica e inutile”. Così il presidente Usa Joe Biden in un tweet dopo il discorso alla Nazione.

