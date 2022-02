Roma 19 feb. (LaPresse) – “Da qualche giorno ci sono dei tentativi da parte della Russia di indurre le nostre truppe a rispondere. La Russia sta facendo mosse per aumentare la pressione psicologica sia sul governo ucraino che sui residenti dei territori temporaneamente occupati, e per formare un background informativo per nascondere l’escalation”. Lo ha detto a LaPresse l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk, parlando dell’attuale situazione al confine tra Russia e Ucraina. “Da parte nostra respingiamo categoricamente i tentativi della Russia di aggravare la già tesa situazione della sicurezza”, ha aggiunto l’ambasciatore.

