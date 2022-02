Milano, 19 feb. (LaPresse) – La Polizia slovena, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ha arrestato Fabrizio Dante, 59 anni, ex terrorista nero latitante dallo scorso 9 febbraio dopo che la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorsi presentato dallo stesso per la sentenza di condanna all’ergastolo per omicidio e tentato omicidio in concorso, emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma il 17 marzo 2021. Dante è stato riconosciuto colpevole dell’agguato – rivendicato dall’organizzazione terroristica Nuclei Armati Rivoluzionari – a una pattuglia della polizia stradale, avvenuto sull’autostrada A24 il 1° maggio 1985, nel quale perse la vita l’agente Scelto della Polizia di Stato Giovanni Di Leonardo e rimase ferito l’agente Pierluigi Turriziani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata