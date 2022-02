Milano, 19 feb. (LaPresse) – Sono 12 e non 11 i dispersi del rogo della nave Euroferry Olimpia della Grimaldi Lines. Lo conferma il ministro greco della Navigazione Giannis Plakiotakis parlando al programma tv ‘Kalimera’ all’emittente ellenica Skai. “Fin dall’inizio c’è stata un’operazione gigantesca di soccorso tra Guardia Costiera, Aeronautica militare e la Marina, a seguito della quale sono state tratte in salvo 280 passeggeri”, ha detto il ministro precisando che “sono al momento in corso le operazioni di ricerca dei 12 dispersi. Tra loro ci sono 3 greci, con le cui famiglie siamo in costante contatto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata