Ottawa (Canada), 19 feb. (LaPresse/AP) – La polizia canadese ha arrestato 100 manifestanti a Ottawa dopo 3 settimane di protesta per le restrizioni anti Covid nel Paese. Circa una dozzina di veicoli tra camion e furgoni sono stati rimorchiati e portati via dalle strade, bloccate da settimane dal cosiddetto ‘Convoglio della libertà”. Tra gli arrestati, fa sapere il capo della polizia ad interim di Ottawa Steve Bell, ci sono anche 4 leader della protesta: per uno è stata ammessa la cauzione mentre gli altri sono rimasti in carcere.

