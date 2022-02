Milano, 19 feb. (LaPresse) – Il tasso di mortalità Covid per gli over 12, nel periodo 24/12/2021-23/01/2022, per i non vaccinati (107 decessi per 100.000 ab.) risulta circa sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (15 decessi per 100.000 ab.) e circa diciannove volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (6 decessi per 100.000 ab.). È quanto emerge dal report completo settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicato oggi.

