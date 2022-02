Milano, 19 feb. (LaPresse) – Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per i non vaccinati over 12 (35 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) risulta circa otto volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (4 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) e circa venti volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.). È quanto emerge dal report completo settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicato oggi.

