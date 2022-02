Milano, 19 feb. (LaPresse) – La regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona. Lo chiarisce il Dipartimento per lo Sport dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, “recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

