Milano, 19 feb. (LaPresse) – La Sampdoria ha battuto per 2-0 sull’Empoli in una gara valida per la 26/a giornata di Serie A. I gol al 14′ e al 29′ di Quagliarella (S). Con questa vittoria, la Sampdoria sale a quota 26 punti aggaciando lo Spezia nella lotta per la salvezza.

