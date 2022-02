Milano, 19 feb. (LaPresse) – “Abbiamo colto, con la mia famiglia, questa opportunità, con l’obiettivo di far crescere la nostra squadra scegliendo di rimanere legati al Club, che in oltre dieci anni abbiamo portato a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia”. Lo ha detto Antonio Percassi, confermato presidente dell’Atalanta, dopo l’annuncio della partnership con il fondo americano Bain Capital. “L’Atalanta, nelle cui file militavo negli anni ’60 è nel mio cuore così come è nel cuore di migliaia di tifosi che la supportano. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita“, ha aggiunto.

