Roma, 19 feb. (LaPresse) – “Con la Lega si può dialogare solo se è quella di Giorgetti, con quella di Salvini assolutamente no. Non è serio dire una cosa la mattina e il contrario la sera. Non si sta al governo in questo modo”. Così Carlo Calenda, fondatore di Azione e candidato segretario nazionale a margine del congresso del partito oggi a Roma.

