Minneapolis (Minnesota, Usa), 18 feb. (LaPresse/AP) – I genitori dell’afroamericano Daunte Wright hanno espresso rabbia dopo che una giudice ha condannato l’ex agente di polizia che ha ucciso il figlio a due anni di carcere, ben al di sotto di quanto richiesto dai pubblici ministeri. Katie Wright ha detto: Kim Potter “ha assassinato mio figlio”, “oggi il sistema giudiziario lo ha ucciso di nuovo”. Potter è stata condannata per omicidio colposo per aver sparato a Wright, 20 anni, mentre stava scappando in auto dopo un controllo della polizia. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a sette anni. La giudice Regina Chu ha detto che diversi fattori giustificavano una pena minore per Potter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata