Roma, 18 feb. (LaPresse) – L’Ucraina non prevede di usare la forza contro il Donbass o la Crimea. Lo ha affermato il ministro della Difesa di Kiev Alexei Reznikov. “Non abbiamo alcuna intenzione di azioni di forza contro il Donbass o la Crimea. Non credete a tali rapporti”, ha detto il ministro parlando in Parlamento. “Ci muoveremo in modo politico e diplomatico, perché ci sono i nostri cittadini, e non li metteremo in pericolo”, ha aggiunto, secondo quanto riporta la Tass. Il ministro ha inoltre definito “bassa” la probabilità di un’escalation su larga scala nel Donbass.

