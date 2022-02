Washington (Usa), 18 feb. (LaPresse) – “Ho parlato oggi con alleati e partner transatlantici per discutere del potenziamento militare della Russia in Ucraina e dintorni. Abbiamo concordato il nostro sostegno all’Ucraina, per continuare gli sforzi diplomatici e abbiamo affermato la nostra disponibilità a imporre enormi costi alla Russia se dovesse scegliere un ulteriore conflitto”. Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

