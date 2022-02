Trento, 18 feb. (LaPresse) – Sono 55 gli avvocati di Trento, Rovereto e Bolzano over 50 senza green pass rafforzato. E, dunque, in base alle norme non possono entrare negli uffici giudiziari. Tantomeno in tribunale ed esercitare la professione. Così gli avvocati hanno preso carta e penna, sollecitando “gli organismi istituzionali dell’avvocatura a prendere una posizione ferma ed immediata”. “La circolare del ministero solleva non poche perplessità sia in ordine al fatto che interpreta, in peius, il decreto legge 1/22 senza esplicitare il percorso logico-giuridico interpretativo seguito, sia in ordine al fatto che ben non si comprende su che base giuridica una mera circolare possa aggravare delle misure stabilite da una norma emergenziale che in nessun passaggio menziona detta limitazione, sia in ordine al fatto che detta interpretazione costituisce una inaccettabile violazione del diritto costituzionale di difesa – si legge nella nota -. Ci riserviamo ogni iniziativa utile a tutela della dignità e dell’indipendenza della professione e dei diritti dei cittadini”.

