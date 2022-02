Roma, 18 feb. (LaPresse) – “Siamo molto onorati della visita del presidente Mattarella, ci è stato sempre vicino. Sarà l’ennesimo segnale di ripartenza per il nostro territorio che in questi cinque anni fra terremoto e covid ha vissuto un periodo davvero tragico”. Lo dice a LaPresse Alberto Allegrini, albergatore di Norcia e presidente della Confcommercio della Valnerina in merito alla visita nel borgo umbro del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programa il prossimo 25 febbraio. “Ora speriamo che la vicinanza si possa trasformare in fatti concreti – aggiunge – quello appena trascorso è il primo anno dove abbiamo visto effetti tangibili della ricostruzione e ringrazio il commissario Legnini, una persona davvero molto in gamba. Il nostro sogno è che si possa ripetere anche qui il ‘modello Genova’ per poter accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione”. E in merito alla situazione del turismo nella cittadina umbra, Allegrini racconta: “L’amore per Norcia da parte della gente è immutato ed è quello che ci spinge ad andare avanti. Il problema è che i posti letto sono passati da 2000 a 200 perché le strutture sono per la gran parte inagibili e quindi è diventato un turismo mordi e fuggi”.

