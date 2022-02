Roma, 18 feb. (LaPresse) – Ok in Cdm alla norma proposta dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, che subordina la concessione dei bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. E’ quanto si apprende da fonti del ministero. Una misura, sottolineano le stesse fonti, che garantisce formazione e maggiore sicurezza per chi lavora nei cantieri.

