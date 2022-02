Roma, 18 feb. (LaPresse) – Il volontariato e l’impegno sociale, lo sforzo comune per il bene del Paese. Sergio Mattarella in quest’ottica sarà sabato 26 febbraio mattina, al quartiere Corviale a Roma per una visita al centro sportivo polifunzionale Valentina Venanzi, prima sede di Calciosociale in Italia (Via Poggio Verde, 455). Il Presidente incontrerà i volontari e i responsabili dell’iniziativa e assisterà ad una partita nel nuovo campo di calcio dei Miracoli, realizzato anche con il coinvolgimento della Regione Lazio e l’Ater Roma. Il progetto ‘Calciosociale’ a carattere sportivo-sociale opera in contesti giovanili ad alto rischio di emarginazione e propone un’attività educativa e pedagogica che coinvolge i ragazzi e le famiglie in un percorso di integrazione e legalità. Il Centro – nato da una riqualificazione di un’area abbandonata di proprietà dell’ATER del comune di Roma – si caratterizza per l’uso nel progetto di ristrutturazione della bioarchitettura e la sostenibilità dei materiali.

