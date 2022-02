Torino, 18 feb. (LaPresse) – Momenti di tensione tra studenti e forze dell’ordine a Torino, nel corso della manifestazione indetta oggi in numerose città italiane contro il sistema dell’alternanza sucola-lavoro, in seguito alla morte di due studenti, di 18 e 16 anni, Lorenzo Parelli, di Udice, e Giuseppe Lenoci di Ancona. Gli studenti hanno tentato di entrare nella sede dell’Unione degli industriali torinesi, dopo aver acceso fumogeni. Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno respinto il tentativo: ne sono nati momenti di tensione con manganellate da parte delle forze dell’ordine e bastonate da parte degli studenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata