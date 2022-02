Roma, 18 feb. (LaPresse) – “Desidero esprimere solidarietà e riconoscenza ai militari dell’Arma dei carabinieri e al funzionario della Polizia di Stato rimasti feriti a Torino in seguito al tentativo di invadere la sede della Confindustria, messo in atto da un gruppo di giovani che si era staccato dal corteo studentesco previsto per questa mattina in città. Episodi del genere vanno sempre condannati con fermezza”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Peraltro, rischiano di far passare in secondo piano le legittime aspettative degli studenti portate in piazza, anche oggi in tutta Italia, in modo pacifico e rispettoso delle regole imposte dall’emergenza sanitaria”.

