Roma, 18 feb. (LaPresse) – L’apertura del governo sulla flessibilità in uscita è però comunque “un dato positivo”, prosegue il leader della Uil, specificando che “l’Ape social, utilizzata per vari tipi di lavoro è uno strumento importante”. E che “è necessario un passo importante per dare la possibilità ai lavoratori di andare in pensione prima , sia a chi svolge lavori usuranti sia a donne e ai giovani con la pensione di garanzia”. L’errore della legge Fornero è stato infatti, per Bombardieri, quello di considerare “i lavori tutti uguali, quando invece i dati Inail e Inps ci dicono che non è così”.

