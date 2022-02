Milano, 18 feb. (LaPresse) – “Da capogruppo M5S in commissione Finanze alla Camera avevo sottolineato il parere contrario” sull’innalzamento del tetto al contante a 2.000 euro, “proprio perché è un emendamento che sicuramente si pone in linea di rottura con quanto fatto come linea politica anche nel Conte II, dove per una finalità di anti-evasione avevamo portato avanti quell’azione politica. Purtroppo, nei lavori della commissione, al di là del parere di contrarietà formulato dal Governo, si è creato un asse di centrodestra che ha mandato sotto il Governo. La mia presentazione del soppressivo si pone come una linea di continuità e di omogeneità con l’azione politica intrapresa dal M5S e la rivendichiamo”. Così a LaPresse Vita Martinciglio, capogruppo del Movimento in commissione Finanze alla Camera, ha spiegato la presentazione dell’emendamento soppressivo al Milleproroghe rispetto all’innalzamento del tetto al contante, destinato a non avere futuro vista la questione di fiducia sul decreto. “Tutto quello che poi è successo, la strigliata o meno” del premier Mario Draghi “e, al di là delle ricostruzioni giornalistiche, indubbiamente non è un Governo facile, perché ha una maggioranza dal punto di vista numerico molto forte e non è in bilico però è innegabile che, nel momento in cui poi ci si addentra nei vari dossier, emergono tutte quelle differenze che caratterizzano le forze politiche di questa maggioranza”, ha concluso

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata