Lecce, 18 feb. (LaPresse) – La donna ha poi raccontato di aver conosciuto il 43enne quando si trovava in Germania per motivi di lavoro, giunta con il compagno dell’epoca e padre della minorenne. Quest’ultimo è stato descritto come “persona violenta e maltrattante” e la convivenza divenuta insostenibile avrebbe spinto la donna a tentare il suicidio. Il padre della ragazzina è stato denunciato e condannato a 7 anni di reclusione per le violenze ai danni dell’ex compagna e della figlia.

