Roma, 18 feb. (LaPresse) – “La proposta di introdurre anche in Italia il ‘salario minimo’ stenta a decollare. Il dibattito politico langue e le forze politiche che – è il caso del Movimento 5 Stelle – stanno portando avanti, con convinta determinazione, questo progetto di riforma, sono chiamate a superare vari ostacoli, che rischiano di tenere distante questa giusta meta. Proviamo ad approfondire questo tema, sgombrando il terreno di discussione da false mitologie”. Inizia così la lunga riflessione che l’ex premier, Giuseppe Conte, mette nero su bianco in un post pubblicato sul blog del garante M5S, Beppe Grillo. “In primo luogo, nessuno può dubitare che questa riforma sia pienamente attuativa di un principio costituzionale, tra i più incisivi e lungimiranti della nostra Carta, secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione che sia non solo proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, ma in ogni caso ‘sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa’ – continua il leader Cinquestelle -. Oggi in Italia ci sono all’incirca 4,5 milioni di lavoratrici e lavoratori che ricevono retribuzioni, in busta paga, ben al di sotto di quella soglia minima che vale a rendere libera e dignitosa la propria esistenza e quella dei propri familiari a carico. Questa penalizzante condizione affligge soprattutto giovani e donne”. (Segue)

