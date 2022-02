Roma, 18 feb. (LaPresse) – Tra le persone soccorse sul traghetto in fiamme in Grecia, c’erano anche bambini, uno di pochi mesi. Lo racconta, contattato da LaPresse, Felice Cicchetti, comandante stazione navale di manovra della guardia di finanza di Messina, che nella notte era a bordo della motovedetta Monte Sperone, la prima a intervenire sul posto, in soccorso dei passeggeri del traghetto andato a fuoco.

