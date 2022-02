Roma, 18 feb. (LaPresse) – E’ in arrivo a Corfù, in Grecia, la motovedetta Monte sperone, della guardia di finanza, che ha tratto in salvo 243 persone dopo l’incendio divampato sul traghetto in viaggio verso l’Italia. Altre 34 persone sono state soccorse a bordo di imbarcazione greca, mentre proseguono le operazioni.

