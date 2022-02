Roma, 18 feb. (LaPresse) – Correttivi al Superbonus per l’edilizia, per contrastare le frodi, e interventi urgenti per il contenimento dei rincari sull’energia. Sono questi i due decreti che saranno esaminati dal Consiglio dei ministri convocato alle 15.30.

