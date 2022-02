Milano, 18 feb. (LaPresse/Finanza.com) – James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, è tornato a invocare un rialzo deciso dei tassi da parte della Federal Reserve di Jerome Powell, ribadendo che la Fed dovrebbe alzare i tassi di 100 punti base entro il mese di luglio. In occasione di un evento organizzato dalla Columbia University, Bullard ha detto “che non c’è mai stato un rischio così alto in una generazione che la situazione potesse andare fuori controllo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata