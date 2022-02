Roma, 18 feb. (LaPresse) – “Abbiamo discusso con il governo ovviamente non sappiamo esattamente quali saranno le norme e che decisioni prenderanno. Siamo aperti alla discussione e nel caso ci sia la possibilità di sviluppare alcune risorse siamo pronti. Abbiamo la possibilità di aumentare ulteriormente la produzione in Italia, quindi siamo pronti e aperti a investire sul gas in Italia”. Così l’ad Eni, Claudio Descalzi, rispondendo agli analisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata