Roma, 18 feb. (LaPresse) – “Siamo ancora in un rallentamento della crescita in Europa, secondo le previsioni, riprenderà spedita dal secondo trimestre di questo anno, ma bisogna essere cauti perché ci sono chiaramente dei rischi geopolitici che non potranno non influenzare la crescita in Europa e in Italia”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

