Bologna, 18 feb. (LaPresse) – Il bambino con genitori no vax – che si sono opposti all’intervento del figlio per non ricevere sangue di vaccinati durante le trasfusioni e per “motivi religiosi”- verrà dimesso entro qualche giorno, un paio se il monitoraggio delle sue condizioni dovesse continuare a dare riscontri positivi. A dirlo sono fonti sanitarie del Policlinico Sant’Orsola che si è occupato dell’operazione del bambino, affetto da una grave cardiopatite. L’intervento è andato bene e i medici sono soddisfatti della riuscita e dei risultati ottenuti.

