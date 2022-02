Roma, 18 feb. (LaPresse) – Gli interventi per le famiglie ammontano a 1,8 miliardi sugli oneri di sistema, 400 milioni di sull’Iva e 2,6-2,7 miliardi sul bonus sociale, per un totale di circa 4,8 miliardi. E’ il conto fatto dal ministro dell’economia Daniele Franco in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata