Roma, 18 feb. (LaPresse) – Dovrebbe valere complessivamente tra i 7,5 e gli 8 miliardi il ‘pacchetto energia’ che il Governo dovrebbe varare nel Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio. In particolare 6 miliardi dovrebbero essere destinati al contrasto al carobollette per famiglie e imprese. Ci sono poi i fondi per il settore Automotive, quelli per le Regioni per far fronte alla pandemia, un fondo ad hoc per gli impianti sportivi dilettantistici e i provvedimenti per incentivare la produzione e lo stoccaggio del gas e le energie rinnovabili.

